Вероятность назначения Марески в «Сити» на смену Гвардиоле выросла в 2 раза после ухода итальянца из «Челси»

Вероятность того, что Энцо Мареска станет преемником Пепа Гвардиолы, выросла вдвое.

1 января стало известно, что Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси». После этого коэффициент на его назначение в «Ман Сити» упал с 5.00 (20% вероятности) до 2.37 (42%).

Ранее сообщалось , что Мареска может сменить Гвардиолу в «Сити» летом 2026 года. В топ-3 кандидатов по версии букмекеров также входят Венсан Компани (5.00) и Андони Ираола (9.00).

Саутгейт, Фабрегас или Филипе Луис – кто сменит Мареску в «Челси»?