«Ливерпуль» и «Сити» сыграли 0:0 с «Лидсом» и «Сандерлендом», хотя были явными фаворитами. На отсутствие голов в матчах давали по 16.00
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не смогли забить в четверг.
Мерсисайдцы сыграли 0:0 с «Лидсом», а «горожане» поделили очки с «Сандерлендом» (0:0). «Ливерпуль» котировался явным фаворитом за 1.52, «Сити» – за 1.46.
На отсутствие голов в матчах давали одинаковый коэффициент – по 16.00.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости