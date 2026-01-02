«Ливерпуль» и «Сити» сыграли 0:0 с «Лидсом» и «Сандерлендом», хотя были явными фаворитами. На отсутствие голов в матчах давали по 16.00

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не смогли забить в четверг.

Мерсисайдцы сыграли 0:0 с «Лидсом», а «горожане» поделили очки с «Сандерлендом» (0:0). «Ливерпуль» котировался явным фаворитом за 1.52, «Сити» – за 1.46.

На отсутствие голов в матчах давали одинаковый коэффициент – по 16.00.