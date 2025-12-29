«Дженоа» не побеждает «Рому» на выезде с 1990 года – 23 матча подряд. Римляне – фавориты сегодня за 1.65
«Рома» примет «Дженоа» в рамках 17-го тура Серии А.
Римский клуб не проигрывает в очных встречах на своем поле с 1990 года – на протяжении 23 матчей.
Букмекеры считают «Рому» фаворитом сегодняшней игры за 1.65. На ничью дают коэффициент 3.75, на победу гостей – 6.50.
Матч пройдет 29 декабря и начнется в 22:45 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
