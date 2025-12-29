Коэффициент на победу Анголы над Египтом обвалился почти в 3 раза – с 7.10 до 2.80. Египтяне досрочно заняли первое место в группе на Кубке Африки
Сборные Анголы и Египта встретятся в 3-м туре группового этапа Кубка Африки-2025.
Египтяне лидируют в группе В с 6 очками. Команда Мохамеда Салаха досрочно заняла первое место в квартете. Ангола идет на последней строчке с 1 баллом в активе.
С момента открытия линии коэффициент на победу Анголы над Египтом обвалился с 7.10 до 2.80. Египтяне остаются небольшими фаворитами встречи за 2.70, на ничью дают 3.00.
Игра состоится 29 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
