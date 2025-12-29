Промо
0

Второй покерный уикенд в Сочи: PARI анонсирует отбор на PARI SECRET POKER SOCHI 2026

Закрытый покерный турнир, яркие активности в живописном антураже: все это ждет 30 участников PARI SECRET POKER SOCHI 2026 — первого мероприятия в новом году в рамках PARI SECRET. Букмекерская компания PARI организует масштабное событие для VIP-игроков, предлагая им незабываемый опыт и впечатления в закрытом комьюнити. 

Мероприятие пройдет в Сочи с 27 февраля по 1 марта 2026 года и продлится три дня. PARI SECRET организует ивент под ключ. Гостей ждут покерный турнир, насыщенная программа и отдых в одном из лучших отелей в Сочи. Турнир по покеру пройдет с участием звездных гостей, а игроков ожидают незабываемые призы. Эти подробности пока сохраняются в секрете.

Для отбора на PARI SECRET POKER SOCHI  2026 компания PARI запускает рейтинговый турнир. Между победителями, которые наберут наибольшее количество баллов, будет распределено 30 мест.

Турнир пройдет с 29 декабря 2025 года до 11 января 2026 года. Участвовать могут все зарегистрированные пользователи PARI: для этого необходимо набрать максимальное число баллов в установленное время. В зачет пойдут баллы за ставки на любые спортивные события. Подробные правила и порядок расчета баллов доступны в личном кабинете.

Первый покерный турнир в Сочи для участников PARI SECRET был проведен в 2025 году. Мероприятие прошло с 30 мая по 1 июня и собрало 50 участников. Программа открылась турниром с призовым фондом в 1 000 000 рублей с участием Массимо Карреры, Luxury Girl, Recrent и других гостей. Также участники сыграли в падел и посмотрели финал Лиги чемпионов с комментариями Михаила Моссаковского в ресторане с видом на море. 

«PARI SECRET — это не просто про статус и призы. Это про отношение. Мы делаем закрытые мероприятия, чтобы наши игроки смогли ощутить себя частью особого сообщества и получали то, что нельзя купить: эмоции, личные впечатления и уникальный опыт», — прокомментировал CEO PARI Руслан Медведь.

PARI SECRET — программа лояльности для VIP‑игроков, запущенная в начале 2025 года. Она предоставляет участникам до 30% кешбэка реальными деньгами, доступ к закрытому комьюнити и возможность участия в эксклюзивных мероприятиях.

натив
Ставки на спорт
Pari
Комментарии
Ставки в Telegram
Главные новости
6+ шайб было в 8 из 9 последних домашних матчей «Металлурга». 1.75 – продление тренда с «Трактором»
сегодня, 13:22
Винисиус не уйдет из «Реала» зимой, считают букмекеры. Бразилец не забивает за мадридцев три месяца, его освистывают на «Сантьяго Бернабеу»
сегодня, 12:37
Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо». 1.40 – команда не вылетит из РПЛ
сегодня, 11:42
«Дженоа» не побеждает «Рому» на выезде с 1990 года – 23 матча подряд. Римляне – фавориты сегодня за 1.65
сегодня, 11:06
Коэффициент на победу Анголы над Египтом обвалился почти в 3 раза – с 7.10 до 2.80. Египтяне досрочно заняли первое место в группе на Кубке Африки
сегодня, 09:25
Разин проведет 600-й матч в КХЛ в качестве тренера. 1.44 – его «Металлург» обыграет «Трактор»
сегодня, 09:07
Роналду заявил, что хочет забить 1000 голов за карьеру. Букмекеры дают 90% на то, что это случится
сегодня, 07:53
У Макдэвида 16 очков в 6 последних матчах. 1.53 – возьмет «Арт Росс Трофи»
сегодня, 07:23
Салах останется в «Ливерпуле», уверены букмекеры. Вероятность – 83%
вчера, 19:33
«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 65,63%. Шансы «Ман Сити» – 26,32%, «Астон Виллы» – 7,33%, «Ливерпуля» – 0,65%, «Челси» – 0,05% «МЮ» – 0,01% (Opta)
вчера, 18:51
Ко всем новостям
Последние новости
Стерлинг 7 месяцев не выходит на поле. Букмекеры считают, что 31-летний англичанин не уйдет из «Челси» зимой
сегодня, 14:09
«Металлург» имеет самое термоядерное нападение в лиге – 149 шайб за 38 игр». Прогноз Артема Серикова на матч «Металлург» – «Трактор»
сегодня, 12:11
«Интер» всегда опасен, когда Тюрам и Лаутаро одновременно в форме». Прогноз Клещенка на матч «Аталанта» – «Интер»
вчера, 10:45
«Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Даже с выходом в плей-офф пока есть вопросы». Павлов о матче ЦСКА – «Спартак»
вчера, 10:31
У «Интера» 2 поражения в 3 последних матчах. 3.60 – проиграют «Аталанте»
вчера, 07:27
Сборная Кот-д′Ивуара выиграла 3 из 14 официальных матчей против Камеруна. Ивуарийцы котируются фаворитами предстоящей очной встречи
вчера, 06:31
«Челси» – фаворит против «Астон Виллы». Бирмингемцы выиграли 10 матчей подряд во всех турнирах
27 декабря, 14:40
«Челси» любит прекращать серии. Особенно серии оверперфомансов – «Тоттенхэм» Постекоглу не даст соврать». Бельский о матче «Челси» – «Астон Вилла»
27 декабря, 12:15
«Вероятно, основную ставку «Арсенал» сделает на надежность». Прогноз Палагина на матч с «Брайтоном»
27 декабря, 11:00
«Челси» – «Астон Вилла»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команды Эмери продлить победную серию
27 декабря, 08:04Промо