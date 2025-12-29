Разин проведет 600-й матч в КХЛ в качестве тренера. 1.44 – его «Металлург» обыграет «Трактор»
«Металлург» примет «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ.
Андрей Разин проведет 600-й матч в лиге в качестве тренера. Его «Металлург» лидирует в регулярном чемпионате с 60 очками в 38 матчах.
Букмекеры считают магнитогорцев явными фаворитами встречи за 1.44. На победу «Трактора» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.85.
Игра состоится 29 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости