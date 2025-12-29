Роналду заявил, что хочет забить 1000 голов за карьеру. Букмекеры дают 90% на то, что это случится

Криштиану Роналду заявил о намерении забить 1000 голов за карьеру.

Португалец, на счету которого 956 голов, на церемонии Globe Soccer Awards сказал : «Я хочу выиграть как можно больше трофеев и достичь той цифры, которая вам всем известна. Я обязательно сделаю это... Если не будет травм, иншааллах».

Букмекеры уверены, что Роналду достигнет отметки в 1000 голов за карьеру. На это дают коэффициент 1.10, что соответствует вероятности в 90%.

40-летний форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии получил приз лучшему игроку на Ближнем Востоке на церемонии Globe Soccer Awards, которая состоялась в воскресенье в Дубае.