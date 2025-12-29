У Макдэвида 16 очков в 6 последних матчах. 1.53 – возьмет «Арт Росс Трофи»

Коннор Макдэвид станет лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, считают букмекеры.

Нападающий «Эдмонтона» набрал 16 (6+10) очков в 6 последних матчах. Он лидирует в гонке бомбардиров регулярки с 68 баллами, опережая идущего вторым Нэтана Маккиннона на 4 очка.

Букмекеры считают Макдэвида фаворитом в борьбе за «Арт Росс Трофи» с коэффициентом 1.53 на победу. Маккиннон – второй за 2.40, топ-3 замыкает Макклин Селебрини – 27.30.

Последние два сезона лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ становился Никита Кучеров. Макдэвид выигрывал «Арт Росс» в 2017, 2018, 2021, 2022 и 2023 годах.