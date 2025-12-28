«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 65,63%. Шансы «Ман Сити» – 26,32%, «Астон Виллы» – 7,33%, «Ливерпуля» – 0,65%, «Челси» – 0,05% «МЮ» – 0,01% (Opta)

«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 65,63%.

«Арсенал» выиграет АПЛ в сезоне-2025/26, считает Opta.

Команда Микеля Артеты набрала 42 очка в 18 турах и занимает первое место в турнирной таблице. Вторым идет «Ман Сити» с 40 баллами. На третьей строчке располагается «Астон Вилла », набравшая 39 очков.

Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона, и в 65,63% победителем становился «Арсенал ».

Вероятность чемпионства «Ман Сити» оценена в 26,32%, «Астон Виллы» – 7,33%, «Ливерпуля » – 0,65%, «Челси » – 0,05,%, «МЮ» и «Брентфорда» – 0,01%.

У остальных команд шансов на первое место нет, считает Opta.

