  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Испания – фаворит Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии. Франция – 2-я, Англия – 3-я
1

Испания – фаворит Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии. Франция – 2-я, Англия – 3-я

Букмекеры открыли линию на победителя Евро-2028.

Главным фаворитом котируется сборная Испании, действующий чемпион Европы. На втором месте Франция, вылетевшая в 1/2 финала от испанцев на Евро-2024. Англия, финалист последнего ЧЕ, считается третьим претендентом на титул.

Победитель Евро-2028 по версии букмекеров:

1. Испания – 5.00

2. Франция – 5.50

3. Англия – 6.00

4. Германия – 7.00

5. Португалия – 8.00

6. Нидерланды – 13.00

7. Италия – 15.00

8. Бельгия – 17.00

9-11. Дания – 35.00

9-11. Норвегия – 35.00

9-11. Швейцария – 35.00

Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии с 9 июня по 9 июля.

Опубликовала: Венера Кравченко
logoСборная Испании по футболу
Ставки на футбол
Евро-2028
logoСборная Дании по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoЕвро-2024
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoсборная Норвегии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Франции по футболу
Ставки на спорт
logoСборная Португалии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Салах останется в «Ливерпуле», букмекеры. Вероятность – 83%
вчера, 19:33
«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 65,63%. Шансы «Ман Сити» – 26,32%, «Астон Виллы» – 7,33%, «Ливерпуля» – 0,65%, «Челси» – 0,05% «МЮ» – 0,01% (Opta)
вчера, 18:51
До 6,25% упала вероятность того, что «Оклахома» побьет рекорд «Голден Стэйт» по числу побед в регулярке НБА. У «Тандер» 4 поражения в 6 последних матчах
вчера, 16:25
«Ковентри» Лэмпарда забил 21 гол со стандартов в этом сезоне Чемпионшипа. 5.60 – забьет еще 19
вчера, 15:24
На Кубке Африки сразу в 3 предстоящих матчах коэффициенты на ничью упали ниже 3.00
вчера, 14:29
У «Интера» 2 поражения в 3 последних матчах. 3.60 – проиграют «Аталанте»
вчера, 07:27
Сборная Кот-д′Ивуара выиграла 3 из 14 официальных матчей против Камеруна. Ивуарийцы котируются фаворитами предстоящей очной встречи
вчера, 06:31
«Астон Вилла» обыграла «Челси», уступая 0:1 к 63-й минуте – 2:1. В лайве вероятность победы команды Эмери составляла 5%
27 декабря, 19:24
«Вулверхэмптон» – первый клуб в истории АПЛ с двумя очками после 18-го тура
27 декабря, 17:57
«Челси» – фаворит против «Астон Виллы». Бирмингемцы выиграли 10 матчей подряд во всех турнирах
27 декабря, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» всегда опасен, когда Тюрам и Лаутаро одновременно в форме». Прогноз Клещенка на матч «Аталанта» – «Интер»
вчера, 10:45
«Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Даже с выходом в плей-офф пока есть вопросы». Павлов о матче ЦСКА – «Спартак»
вчера, 10:31
«Челси» любит прекращать серии. Особенно серии оверперфомансов – «Тоттенхэм» Постекоглу не даст соврать». Бельский о матче «Челси» – «Астон Вилла»
27 декабря, 12:15
«Вероятно, основную ставку «Арсенал» сделает на надежность». Прогноз Палагина на матч с «Брайтоном»
27 декабря, 11:00
«Челси» – «Астон Вилла»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команды Эмери продлить победную серию
27 декабря, 08:04Промо
«МЮ» – «Ньюкасл»: как ставят бетторы БЕТСИТИ
26 декабря, 10:15Промо
Московское «Динамо» выиграло 10 из 12 последних гостевых матчей в КХЛ. 2.45 – обыграют «Локомотив» в Ярославле
25 декабря, 15:02
ЦСКА выиграл 21 из 27 матчей против «Торпедо» в Нижнем Новгороде. 1.80 – армейцы победят сегодня
25 декабря, 14:30
«Динамо» пока тяжело переживает отставку Кудашова, который проработал в клубе 4 года». Прогноз Романовой на «Локомотив» – «Динамо» Москва
25 декабря, 12:47
Леброн – самый результативный игрок рождественских матчей НБА. 1.96 – наберет больше 20 очков в игре с «Хьюстоном»
25 декабря, 11:55