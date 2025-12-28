Испания – фаворит Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии. Франция – 2-я, Англия – 3-я

Букмекеры открыли линию на победителя Евро-2028.

Главным фаворитом котируется сборная Испании, действующий чемпион Европы. На втором месте Франция, вылетевшая в 1/2 финала от испанцев на Евро-2024. Англия, финалист последнего ЧЕ, считается третьим претендентом на титул.

Победитель Евро-2028 по версии букмекеров:

1. Испания – 5.00

2. Франция – 5.50

3. Англия – 6.00

4. Германия – 7.00

5. Португалия – 8.00

6. Нидерланды – 13.00

7. Италия – 15.00

8. Бельгия – 17.00

9-11. Дания – 35.00

9-11. Норвегия – 35.00

9-11. Швейцария – 35.00

Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии с 9 июня по 9 июля.