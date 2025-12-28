Испания – фаворит Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии. Франция – 2-я, Англия – 3-я
Букмекеры открыли линию на победителя Евро-2028.
Главным фаворитом котируется сборная Испании, действующий чемпион Европы. На втором месте Франция, вылетевшая в 1/2 финала от испанцев на Евро-2024. Англия, финалист последнего ЧЕ, считается третьим претендентом на титул.
Победитель Евро-2028 по версии букмекеров:
1. Испания – 5.00
2. Франция – 5.50
3. Англия – 6.00
4. Германия – 7.00
5. Португалия – 8.00
6. Нидерланды – 13.00
7. Италия – 15.00
8. Бельгия – 17.00
9-11. Дания – 35.00
9-11. Норвегия – 35.00
9-11. Швейцария – 35.00
Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии с 9 июня по 9 июля.
