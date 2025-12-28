До 6,25% упала вероятность того, что «Оклахома» побьет рекорд «Голден Стэйт» по числу побед в регулярке НБА. У «Тандер» 4 поражения в 6 последних матчах

«Оклахома» сбавила ход в НБА.

У «Тандер» 4 поражения в 6 последних матчах. «Оклахома» продолжает возглавлять турнирную таблицу регулярки с результатом 26-5.

Рекорд по числу побед за регулярный чемпионат принадлежит «Голден Стэйт» – 73 победы в сезоне-2015/16.

В начале сезона на падение рекорда «Уорриорс» давали коэффициент 100.00 – примерно 1% вероятности. В начале декабря котировки обвалились в 33 раза – до 3.00 (33,3%). На фоне последних неудач коэффициент снова поднялся – с 3.00 до 16.00 (6,25%).

«Оклахома» проведет следующий матч 28 декабря против «Филадельфии».

