«Ковентри» Лэмпарда забил 21 гол со стандартов в этом сезоне Чемпионшипа. 5.60 – забьет еще 19

«Ковентри» почти половину голов забил со стандартных положений.

У команды Фрэнка Лэмпарда 54 гола в этом сезоне Чемпионшипа – больше всех в лиге. Из них 21 мяч был забит со стандартов.

Букмекеры дают коэффициент 5.60 на то, что в конце сезона у «Ковентри» будет больше 39,5 голов со стандартов. 2.55 – больше 34,5, 1.08 – больше 26,5.

