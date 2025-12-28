На Кубке Африки сразу в 3 предстоящих матчах коэффициенты на ничью упали ниже 3.00

В трех предстоящих матчах Кубка Африки вероятность ничьей оценивается от 34%.

В матче сборных Эваториальной Гвинеи и Судана ничья идет с коэффициентом 2.70, в игре Кот-д′Ивуара и Камеруна – за 2.90. Обе встречи пройдут в рамках 2-го тура группового этапа. Ни одна из сборных еще не гарантировала себе место в плей-офф.

Также высоко оценивается вероятность ничьей в матче между Анголой и Египтом – с коэффициентом 2.85. Их встреча пройдет в рамках 3-го тура. Египет на данный момент занимает первое место в группе с 6 очками. Ангола идет на четвертой строчке с 1 баллом.

