У «Интера» 2 поражения в 3 последних матчах. 3.60 – проиграют «Аталанте»

«Аталанта» примет «Интер» в 17-м туре Серии А.

«Интер» – фаворит встречи с коэффициентом 2.04. На победу «Аталанты» букмекеры дают 3.60, на ничью – 3.80.

Миланцы проиграли 2 из 3 последних матчей: «Ливерпулю» в Лиге чемпионов (0:1), и «Болонье» в 1/2 финала Суперкубка Италии (1:1, пен. 2:3).

Если бергамаски как минимум не уступят «Интеру», сыграет коэффициент 1.80.

Матч пройдет 28 декабря. Начало – в 22:45 мск.

