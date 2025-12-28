У «Интера» 2 поражения в 3 последних матчах. 3.60 – проиграют «Аталанте»
«Аталанта» примет «Интер» в 17-м туре Серии А.
«Интер» – фаворит встречи с коэффициентом 2.04. На победу «Аталанты» букмекеры дают 3.60, на ничью – 3.80.
Миланцы проиграли 2 из 3 последних матчей: «Ливерпулю» в Лиге чемпионов (0:1), и «Болонье» в 1/2 финала Суперкубка Италии (1:1, пен. 2:3).
Если бергамаски как минимум не уступят «Интеру», сыграет коэффициент 1.80.
Матч пройдет 28 декабря. Начало – в 22:45 мск.
