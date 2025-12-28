Сборная Кот-д′Ивуара выиграла 3 из 14 официальных матчей против Камеруна. Ивуарийцы котируются фаворитами предстоящей очной встречи

Сборные Кот-д′Ивуара и Камеруна встретятся во 2-м туре группового этапа Кубка Африки.

Ивуарийцы котируютя фаворитами матча с коэффициентом 2.16. Победа Камеруна оценивается в 4.00, ничья – в 2.85.

Эти сборные 14 раз встречались в рамках официальных матчей. Кот-д′Ивуар победил трижды, девять раз выиграл Камерун, еще два матча завершились вничью.

Если камерунцы как минимум не проиграют, зайдет коэффициент 1.70.

Матч пройдет 28 декабря. Начало – в 23:00 мск.

Камбэк Буркина-Фасо с вероятностью меньше процента! Спас незрячий на один глаз игрок