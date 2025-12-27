«Астон Вилла» обыграла «Челси», уступая 0:1 к 63-й минуте – 2:1. В лайве вероятность победы команды Эмери составляла 5%

«Челси» дома проиграл «Астон Вилле» в 18-м туре АПЛ (1:2).

«Челси» открыл счет на 37-й минуте. «Вилла» сравняла на 63-й и забила победный на 84-й.

В прематче команда Унаи Эмери котировалась у букмекеров андердогом за 4.00. В лайве при счете 1:0 в пользу лондонцев коэффициент на победу «Виллы» достигал 19.00 (5% вероятности).

Эмери приблизил «Виллу» к цифрам золотой эпохи. 10 побед подряд – впервые со времен Первой мировой