«Вулверхэмптон» – первый клуб в истории АПЛ с двумя очками после 18-го тура

«Вулверхэмптон» снова не набрал очки в АПЛ.

В 18-м туре Премьер-лиги «Вулвз» проиграли «Ливерпулю» (1:2). Таким образом, у «Вулверхэмптона» осталось два очка, клуб занимает последнее место в таблице.

Это первый случай в истории АПЛ, когда команда набрала лишь два очка после 18 туров. Предыдущий антирекорд на этом отрезке принадлежал «Шеффилд Юнайтед» – 5 баллов в сезоне-2020/21.

