«Челси» – фаворит против «Астон Виллы». Бирмингемцы выиграли 10 матчей подряд во всех турнирах

«Челси» сыграет против «Астон Виллы» в 18-м туре АПЛ.

«Челси» котируется фаворитом матча с коэффициентом 1.83. На победу «Виллы» букмекеры дают 4.00, на ничью – 3.90.

«Астон Вилла» выиграла 10 матчей подряд во всех турнирах – впервые с 1914-го. Также в 5 последних играх с «Челси» бирмингемцы уступили лишь раз, еще трижды выиграли и однажды сыграли вничью.

Если команда Унаи Эмери как минимум не проиграет лондонцам, сыграет коэффициент 2.00.

Матч пройдет 27 декабря. Начало – в 20:30 мск.

