«Ливерпуль» обыграет «Вулверхэмптон» с разницей в 2+ мяча, считают букмекеры. «Вулвз» проиграли 11 матчей подряд

«Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон» в матче 18-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» – явный фаворит матча с коэффициентом 1.25. Победа «Вулвз» оценивается букмекерами в 11.50, ничья – в 6.20.

«Вулверхэмптон» проиграл 11 матчей подряд во всех турнирах, а в таблице АПЛ занимает последнее место с двумя очками. Букмекеры считают, что мерсисайдцы победят с разницей в 2+ мяча.

Победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) идет за 1.70, победа с форой (-2,5) – за 2.60.

