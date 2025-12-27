«Ливерпуль» обыграет «Вулверхэмптон» с разницей в 2+ мяча, считают букмекеры. «Вулвз» проиграли 11 матчей подряд
«Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон» в матче 18-го тура АПЛ.
«Ливерпуль» – явный фаворит матча с коэффициентом 1.25. Победа «Вулвз» оценивается букмекерами в 11.50, ничья – в 6.20.
«Вулверхэмптон» проиграл 11 матчей подряд во всех турнирах, а в таблице АПЛ занимает последнее место с двумя очками. Букмекеры считают, что мерсисайдцы победят с разницей в 2+ мяча.
Победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) идет за 1.70, победа с форой (-2,5) – за 2.60.
