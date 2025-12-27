«МЮ» впервые за 45 месяцев победил в АПЛ без Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» победил в АПЛ без Бруну Фернандеша.

В 18-м туре манкунианцы обыграли «Ньюкасл» (1:0). Капитан команды не принимал участие в матче из-за травмы .

Это первый с марта 2022-го случай, когда «МЮ» победил в АПЛ без Фернандеша. Предыдущая такая победа была зафиксирована в игре против «Тоттенхэма» (3:2) под руководством Ральфа Рангника.

В шести последующих встречах, когда отсутствовал Фернандеш, было набрано всего одно очко (ничья и 5 поражений).

Пеп может уйти из «Сити» летом. В списке преемников Мареска, Компани, Эмери и даже Зидан