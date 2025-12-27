«Ман Сити» забивает 2+ гола в 7 матчах подряд. 1.60 – продлит серию в игре с «Ноттингемом»

«Ноттингем Форест» примет «Манчестер Сити» в матче 18-го тура АПЛ.

«Ман Сити» котируется фаворитом с коэффициентом 1.60. На победу хозяев букмекеры дают 5.42, на ничью – 4.39.

Команда Пепа Гвардиолы забивает 2+ мяча в 7 матчах подряд. На тотал «Сити» больше 1,5 гола против «Ноттингема» можно поставить за 1.60.

Матч пройдет 27 декабря. Начало – в 15:30 мск.

Пеп может уйти из «Сити» летом. В списке преемников Мареска, Компани, Эмери и даже Зидан