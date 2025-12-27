«Челси» – «Астон Вилла»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команды Эмери продлить победную серию

В центральном матче 18-го тура АПЛ встретятся «Челси» и «Астон Вилла». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 20:30 мск.

Команды находятся в топ-4 таблицы. «Астон Вилла» с 36 баллами занимает третье место, «Челси» с 29 очками располагается на четвертой строчке.

Бирмингемцы выиграли в семи турах АПЛ подряд, а их общая победная серия составляет уже 10 матчей. У лондонцев всего одна победа в пяти последних играх чемпионата.

«Астон Вилла» выиграла три из пяти прошлых очных матчей в АПЛ, один раз сильнее был «Челси», еще одна встреча завершилась вничью.

Аналитики БЕТСИТИ считают, что у команды Унаи Эмери не получится продлить победную серию. На успех «Астон Виллы» в Лондоне предлагают кэф 4.20 , на хозяев поля дают 1.82 , на ничью – 4.10.

По мнению экспертов, в матче можно ждать высокой результативности. На три мяча и более можно поставить с кэфом 1.67 , на два гола и менее дают 2.23 . Вероятность обмена мячами оценивается в 1.62, вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.30.

Мнения игроков БЕТСИТИ в вопросе о фаворите матча разделились. 46% от всех ставок на исход пришлось на «Челси», на ничью отдано 10%, на успех «Астон Вилла» – 44%.