«Шанхай» проиграл 8 и 10 последних матчей в КХЛ, но котируется фаворитом против «Нефтехимика»

«Шанхай Дрэгонс» и «Нефтехимик» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Китайский клуб проиграл 8 из 10 последних матчей в лиге. В декабре у «Шанхая» всего две победы – над «Спартаком» (4:3, буллиты) и «Салаватом Юлаевым» (3:2).

Букмекеры считают «Шанхай» фаворитом матча с «Нефтехимиком» за 1.80. На победу клуба из Нижнекамска с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.00.

Матч пройдет 26 декабря и начнется в 19:30 мск.