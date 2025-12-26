«Динамо» Мн – лучшая команда КХЛ по игре дома. Минчане – явные фавориты против СКА
Минское «Динамо» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
Белорусский клуб проиграл лишь в 3 из 20 домашних матчей в этом сезоне, набрав 35 из 40 очков. 87% – лучший процент набора очков на своем льду в лиге.
Букмекеры считают «Динамо» подавляющим фаворитом встречи за 1.50. На победу СКА с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.60.
Матч состоится 26 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости