«Динамо» Мн – лучшая команда КХЛ по игре дома. Минчане – явные фавориты против СКА

Минское «Динамо» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Белорусский клуб проиграл лишь в 3 из 20 домашних матчей в этом сезоне, набрав 35 из 40 очков. 87% – лучший процент набора очков на своем льду в лиге.

Букмекеры считают «Динамо» подавляющим фаворитом встречи за 1.50. На победу СКА с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.60.

Матч состоится 26 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.