Шипачеву осталось 5 очков до 1000 за карьеру в КХЛ. 2.00 – голевое действие в матче против СКА
Вадим Шипачев близок к отметке в 1000 очков за карьеру в КХЛ.
38-летний нападающий минского «Динамо» набрал 995 (311+683) очков в 1095 встречах в лиге. В нынешнем сезоне на счету Шипачева 14 (6+8) баллов в 33 матчах.
Букмекеры дают коэффициент 2.00 на то, что Шипачев наберет очки в сегодняшнем матче против бывшего клуба – СКА. 1.72 – форвард останется без голевых действий.
Игра состоится 26 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
