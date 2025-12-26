Шипачеву осталось 5 очков до 1000 за карьеру в КХЛ. 2.00 – голевое действие в матче против СКА

Вадим Шипачев близок к отметке в 1000 очков за карьеру в КХЛ.

38-летний нападающий минского «Динамо» набрал 995 (311+683) очков в 1095 встречах в лиге. В нынешнем сезоне на счету Шипачева 14 (6+8) баллов в 33 матчах.

Букмекеры дают коэффициент 2.00 на то, что Шипачев наберет очки в сегодняшнем матче против бывшего клуба – СКА. 1.72 – форвард останется без голевых действий.

Игра состоится 26 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.