«МЮ» – «Ньюкасл»: как ставят бетторы БЕТСИТИ

26 декабря матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» откроется 18-й тур АПЛ. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:00 мск.

Соперников разделяют в таблице три очка. «МЮ» с 26 баллами находится на седьмом месте, «Ньюкасл» с 23 очками располагается на 11-й строчке.

Обе команды остались без побед в двух последних матчах АПЛ. В прошлом туре «Ньюкасл» упустил преимущество в два мяча с «Челси» (2:2), а манкунианцы проиграли «Астон Вилле» (1:2).

Во встрече с бирмингемцами получил травму лидер «МЮ» Бруну Фернандеш. Португалец точно пропустит предстоящий поединок.

В прошлом сезоне оба очных матча остались за «Ньюкаслом» – 2:0 и 4:1.

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита встречи. На победу «Ман Юнайтед» дают кэф 2.55 , на «Ньюкасл» предлагают 2.70, ничья идет за 3.70.

Эксперты уверены, что игра будет результативной. Сделать ставку на три мяча и более в матче можно с кэфом 1.63 , на два гола и менее дают 2.30 . На обмен мячами предлагают 1.51 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.55.

Мнения игроков БЕТСИТИ относительно фаворита матча разделились. 40% от всех ставок на исход пришлось на «МЮ», на ничью отдано 18%, на успех гостей – 42%.