«МЮ» – «Ньюкасл»: как ставят бетторы БЕТСИТИ

26 декабря матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» откроется 18-й тур АПЛ. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:00 мск.

Соперников разделяют в таблице три очка. «МЮ» с 26 баллами находится на седьмом месте, «Ньюкасл» с 23 очками располагается на 11-й строчке.

Обе команды остались без побед в двух последних матчах АПЛ. В прошлом туре «Ньюкасл» упустил преимущество в два мяча с «Челси» (2:2), а манкунианцы проиграли «Астон Вилле» (1:2).

Во встрече с бирмингемцами получил травму лидер «МЮ» Бруну Фернандеш. Португалец точно пропустит предстоящий поединок.

В прошлом сезоне оба очных матча остались за «Ньюкаслом» – 2:0 и 4:1.

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита встречи. На победу «Ман Юнайтед» дают кэф 2.55, на «Ньюкасл» предлагают 2.70, ничья идет за 3.70.

Эксперты уверены, что игра будет результативной. Сделать ставку на три мяча и более в матче можно с кэфом 1.63, на два гола и менее дают 2.30. На обмен мячами предлагают 1.51, вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.55.

Мнения игроков БЕТСИТИ относительно фаворита матча разделились. 40% от всех ставок на исход пришлось на «МЮ», на ничью отдано 18%, на успех гостей – 42%.

