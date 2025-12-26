«Авангард» и «Металлург» – в топ-3 самых результативных команд сезона в КХЛ. 1.91 – минимум 6 шайб на двоих в Омске

«Авангард» примет магнитогорский «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Металлург» – лучшая по результативности команда лиги в этом сезоне с 4 шайбами в среднем за игру. Атака «Авангарда» – третья с 3,47 шайбами за матч.

Букмекеры дают коэффициент 1.91 на то, что сегодня команды забросят минимум шесть шайб на двоих. 2.80 – минимум семь.

Матч пройдет 26 декабря, начало – в 16:30 мск.