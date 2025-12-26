«МЮ» проиграл «Ньюкаслу» в 5 из 6 последних матчей, но сегодня котируется фаворитом

«Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл» в рамках 18-го тура АПЛ.

Клуб из Манчестера проиграл 5 из 6 последних очных встреч. Кроме того, «Юнайтед» выиграл лишь 2 из 8 последних матчей во всех турнирах.

Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами встречи за 2.55. На победу «Ньюкасла» дают коэффициент 2.70, на ничью – 3.65.

Матч состоится 26 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.