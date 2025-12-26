«Сибирь» – худшая команда КХЛ по победам на выезде в основное время. 1.34 – «Адмирал» не уступит

«Адмирал» примет «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Новосибирска выиграл лишь 2 из 19 матчей на выезде в основное время в этом сезоне – худший показатель в лиге.

Букмекеры дают коэффициент 1.34 на то, что «Адмирал» не проиграет в основное время. 3.42 – «Сибирь» победит без учета овертайма и буллитов.

Матч состоится 26 декабря и начнется в 12:30 по московскому времени.