1.36 – «Црвена Звезда» со Станковичем выиграет чемпионат Сербии. Отставание от лидирующего «Партизана» – одно очко

Деян Станкович стал главным тренером «Црвены Звезды».

Клуб из Белграда занимает второе место в таблице чемпионата Сербии с 45 очками после 20 туров. Отставание от лидирующего «Партизана» – один балл.

Букмекеры уверены, что «Црвена Звезда» под руководством экс-тренера «Спартака» выиграет чемпионат Сербии – на это дают коэффициент 1.36. Титул «Партизана» оценивается в 3.00.

«Црвена Звезда» 8 раз подряд выиграла сербскую лигу.