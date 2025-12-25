Московское «Динамо» выиграло 10 из 12 последних гостевых матчей в КХЛ. 2.45 – обыграют «Локомотив» в Ярославле
«Локомотив» примет московское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Москвы выиграл 10 из 12 последних матчей на выезде в лиге. По набранным очкам в гостях (28) динамовцы уступают только «Металлургу» (31).
Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом встречи за 1.55. На победу гостей с учетом овертайма и буллитов можно поставить за 2.45.
Матч состоится 25 декабря, начало – в 19:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
