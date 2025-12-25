ЦСКА выиграл 21 из 27 матчей против «Торпедо» в Нижнем Новгороде. 1.80 – армейцы победят сегодня

«Торпедо» примет ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды 27 раз встречались в Нижнем Новгороде – армейцы победили в 21 игре.

Букмекеры считают ЦСКА небольшим фаворитом встречи за 1.80. На победу «Торпедо» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.00.

Матч состоится 25 декабря, начало – в 19:30 по московскому времени.