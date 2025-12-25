Нганну поставил 1,4 млн рублей на победу сборной Камеруна на Кубке Африки-2025. Возможный выигрыш – 29,5 млн
Фрэнсис Нганну поставил крупную сумму на сборную Камеруна по футболу.
Камерунский экс-чемпион UFC и суперчемпион PFL поставил 9,99 млн центральноафриканских франков (около 1,4 млн рублей) на победу Камеруна на Кубке Африки-2025 по коэффициенту 21.00. Боец поделился скриншотом ставки в своих соцсетях.
Потенциальный выигрыш Нганну может составить около 29,5 миллиона рублей.
В 1-м туре сборная Камеруна обыграла Габон со счетом 1:0.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
