Нганну поставил 1,4 млн рублей на победу сборной Камеруна на Кубке Африки-2025. Возможный выигрыш – 29,5 млн

Фрэнсис Нганну поставил крупную сумму на сборную Камеруна по футболу.

Камерунский экс-чемпион UFC и суперчемпион PFL поставил 9,99 млн центральноафриканских франков (около 1,4 млн рублей) на победу Камеруна на Кубке Африки-2025 по коэффициенту 21.00. Боец поделился скриншотом ставки в своих соцсетях.

Потенциальный выигрыш Нганну может составить около 29,5 миллиона рублей.

В 1-м туре сборная Камеруна обыграла Габон со счетом 1:0.