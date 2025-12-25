Леброн – самый результативный игрок рождественских матчей НБА. 1.96 – наберет больше 20 очков в игре с «Хьюстоном»

«Лейкерс» встретится с «Хьюстоном» в регулярном чемпионате НБА.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал больше всех очков в матчах, которые проходили 25 декабря – 507 баллов в 19 играх. В топ-3 по результативности в рождественских матчах также входят Коби Брайант (395) и Оскар Робертсон (377).

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 1.96 на то, что Леброн наберет минимум 20 очков в сегодняшней игре против «Хьюстона», которая начнется в 4:00 по московскому времени.