  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Лада» проиграла «Трактору» в 6 домашних матчах подряд, забив лишь в двух играх. 7.40 – челябинцы снова не пропустят в Тольятти
0

«Лада» проиграла «Трактору» в 6 домашних матчах подряд, забив лишь в двух играх. 7.40 – челябинцы снова не пропустят в Тольятти

«Лада» и «Трактор» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из «Челябинска выиграл 6 последних очных матчей в Тольятти и пропустил лишь дважды – 6:0, 2:1 (ОТ), 1:0 (ОТ), 2:1, 2:0, 3:0. Последняя домашняя победа «Лады» над «Трактором» случилась 10 лет назад – в октябре 2015 года.

Букмекеры считают «Трактор» подавляющим фаворитом встречи за 1.35. На победу хозяев с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 3.15.

7.40 – челябинцы снова не пропустят в Тольятти, 2.70 – пропустят максимум одну шайбу.

Игра состоится 25 декабря и начнется в 18:00 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на спорт
logoКХЛ
Ставки на сегодня
logoТрактор
logoЛада
Ставки на хоккей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«МЮ» принимает «Ньюкасл»! Следим за единственным матчем АПЛ в Boxing Day с фрибетом до 15 000
сегодня, 14:00Реклама
«Шанхай» проиграл 8 и 10 последних матчей в КХЛ, но котируется фаворитом против «Нефтехимика»
сегодня, 13:50
«Динамо» Мн – лучшая команда КХЛ по игре дома. Минчане – явные фавориты против СКА
сегодня, 11:57
Шипачеву осталось 5 очков до 1000 за карьеру в КХЛ. 2.00 – голевое действие в матче против СКА
сегодня, 10:35
«Авангард» и «Металлург» – в топ-3 самых результативных команд сезона в КХЛ. 1.91 – минимум 6 шайб на двоих в Омске
сегодня, 09:28
«МЮ» проиграл «Ньюкаслу» в 5 из 6 последних матчей, но сегодня котируется фаворитом
сегодня, 08:45
«Сибирь» – худшая команда КХЛ по победам на выезде в основное время. 1.34 – «Адмирал» не уступит
сегодня, 07:52
1.36 – «Црвена Звезда» со Станковичем выиграет чемпионат Сербии. Отставание от лидирующего «Партизана» – одно очко
сегодня, 07:33
Нганну поставил 1,4 млн рублей на победу сборной Камеруна на Кубке Африки-2025. Возможный выигрыш – 29,5 млн
вчера, 14:06
Буркина-Фасо победила Экваториальную Гвинею, проигрывая 0:1 к 95-й минуте. В лайве на камбэк давали 101.00
вчера, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» – «Ньюкасл»: как ставят бетторы БЕТСИТИ
сегодня, 10:15Промо
Московское «Динамо» выиграло 10 из 12 последних гостевых матчей в КХЛ. 2.45 – обыграют «Локомотив» в Ярославле
вчера, 15:02
ЦСКА выиграл 21 из 27 матчей против «Торпедо» в Нижнем Новгороде. 1.80 – армейцы победят сегодня
вчера, 14:30
«Динамо» пока тяжело переживает отставку Кудашова, который проработал в клубе 4 года». Прогноз Романовой на «Локомотив» – «Динамо» Москва
вчера, 12:47
Леброн – самый результативный игрок рождественских матчей НБА. 1.96 – наберет больше 20 очков в игре с «Хьюстоном»
вчера, 11:55
«Барыс» выиграл оба матча против «Автомобилиста» в этом сезоне в статусе андердога. 2.80 – снова победит
вчера, 10:42
БЕТСИТИ забрендировал самолет
24 декабря, 14:25Промо
Лига Ставок выступила партнером реалити-проекта «Медиа Ралли»
24 декабря, 11:19Промо
«Спартак» выиграл 3 из 4 матчей против «Шанхая» в этом сезоне. 1.67 – победит сегодня
24 декабря, 10:48
«Авангард» выиграл 11 домашних матчей подряд против «Нефтехимика». 1.47 – очередная победа
24 декабря, 09:25