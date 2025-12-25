«Лада» проиграла «Трактору» в 6 домашних матчах подряд, забив лишь в двух играх. 7.40 – челябинцы снова не пропустят в Тольятти

«Лада» и «Трактор» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из «Челябинска выиграл 6 последних очных матчей в Тольятти и пропустил лишь дважды – 6:0, 2:1 (ОТ), 1:0 (ОТ), 2:1, 2:0, 3:0. Последняя домашняя победа «Лады» над «Трактором» случилась 10 лет назад – в октябре 2015 года.

Букмекеры считают «Трактор» подавляющим фаворитом встречи за 1.35. На победу хозяев с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 3.15.

7.40 – челябинцы снова не пропустят в Тольятти, 2.70 – пропустят максимум одну шайбу.

Игра состоится 25 декабря и начнется в 18:00 мск.