«Лада» проиграла «Трактору» в 6 домашних матчах подряд, забив лишь в двух играх. 7.40 – челябинцы снова не пропустят в Тольятти
«Лада» и «Трактор» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из «Челябинска выиграл 6 последних очных матчей в Тольятти и пропустил лишь дважды – 6:0, 2:1 (ОТ), 1:0 (ОТ), 2:1, 2:0, 3:0. Последняя домашняя победа «Лады» над «Трактором» случилась 10 лет назад – в октябре 2015 года.
Букмекеры считают «Трактор» подавляющим фаворитом встречи за 1.35. На победу хозяев с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 3.15.
7.40 – челябинцы снова не пропустят в Тольятти, 2.70 – пропустят максимум одну шайбу.
Игра состоится 25 декабря и начнется в 18:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости