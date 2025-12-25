«Барыс» выиграл оба матча против «Автомобилиста» в этом сезоне в статусе андердога. 2.80 – снова победит

«Барыс» примет «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды дважды встречали в этом сезоне – оба раза в статусе явного андердога победил казахстанский клуб (4:1, 3:2 ОТ).

Букмекеры дают коэффициент 2.80 на очередную победу «Барыса» над «Автомобилистом». 1.45 – екатеринбуржцы победят с учетом овертайма и буллитов.

Матч пройдет 25 декабря и начнется в 17:30 по московскому времени.