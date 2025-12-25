  • Спортс
  • Буркина-Фасо победила Экваториальную Гвинею, проигрывая 0:1 к 95-й минуте. В лайве на камбэк давали 101.00
Буркина-Фасо победила Экваториальную Гвинею, проигрывая 0:1 к 95-й минуте. В лайве на камбэк давали 101.00

Сборная Буркина-Фасо обыграла Экваториальную Гвинею (2:1) в первом туре Кубка Африки.

Буркинийцы проигрывали со счетом 0:1 к 95-й минуте, но сумели победить благодаря голам Джорджи Минунги и Эдмонда Тапсоба.

На четвертой компенсированной минуте на победу Буркина-Фасо давали коэффициент 101.00 – менее 1% вероятности.

Камбэк Буркина-Фасо с вероятностью меньше процента! Спас незрячий на один глаз игрок

Опубликовал: Кирилл Михайлов
