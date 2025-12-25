250.00 – «Енисей» под руководством Ташуева выйдет в РПЛ. Клуб идет 13-м в Лиге Pari

Сергей Ташуев сменил Андрея Тихонова на посту главного тренера «Енисея».

Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», который он покинул в мае 2025 года.

Букмекеры дают коэффициент 250.00 на то, что «Енисей» под руководством Ташуева по итогам сезона напрямую выйдет в Мир РПЛ.

«Енисей» занимает 13-ю строчку в таблице Лиги Pari, набрав 23 очка за 21 тур. Отставание от идущего вторым «Урала» – 18 баллов.