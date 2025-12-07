«Интер Майами» Месси – обладатель Кубка МЛС. Перед сезоном команда котировалась главным фаворитом на титул

«Интер Майами» впервые в истории выиграл Кубок МЛС.

В финале команда, за которую выступает Лионель Месси, победила «Ванкувер Уайткэпс» (3:1). «Майами» котировался фаворитом финала, а также всего турнира.

Перед сезоном «Интер Майами» шел в линии у букмекеров первым претендентом на чемпионство – с коэффициентом 4.50. «Ванкувера» не было в топе фаворитов.

Месси взял МЛС! Двумя ассистами вручил «Интеру» такой долгожданный трофей

Новый сезон МЛС: Месси – фаворит, Миранчуку купили Латте-Лата и Альмирона, Ройса нагрузят из-за Пуча