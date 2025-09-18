«Лига Ставок»: «Нелегальные операторы забирают у легальных 40-50% оборота. Это десятки миллиардов рублей, которые спорт недополучает в виде отчислений»

Первым вице-президент «Лиги Ставок» Ольга Журавская рассказала о главных вызовах легальных букмекеров в России.

– Букмекеры в последнее время сталкиваются с ужесточением регулирования и перегревом рынка. Как с этим работать?

– Главное – бороться с незаконными азартными играми. Пока позитивных новостей об этом нет. Сейчас тенденция – законодательная стигматизация легальных операторов. Вводят множество запретов, навешивают на отрасль ярлыки.

Любое новое ограничение на руку нелегальным играм и вредит нашему спорту. По нашим оценкам, нелегальные операторы забирают у легальных компаний 40-50% оборота. Это десятки миллиардов рублей, которые наш спорт недополучает в виде целевых отчислений.

Еще один вызов – перегрев рынка спонсорских контрактов. Идет агрессивная гонка за топовыми активами, компании переплачивают и не получают ожидаемой отдачи.

Мы решили выйти из этой гонки, чтобы сосредоточиться на продукте и инновациях. В этом году запустили социальную сеть: там клиенты могут прогнозировать, обсуждать матчи, делиться впечатлениями. Это первый опыт социализации беттинга, и он уже меняет пользовательский опыт. Активность наших клиентов заметно выросла.

– А что еще может мешать рынку? Инфляция, например, растет.

– Больше ярко выраженных угроз не вижу. Конечно, внешние факторы вроде инфляции влияют, но отрасль адаптируется, – рассказала Журавская в интервью Ставкам на Спортсе’’.

«Аудитория ставок уже достигла пика». Интервью вице-президента «Лиги Ставок»