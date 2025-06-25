В PARI поддержали введение налога на борьбу с лудоманией: «Системный подход к решению проблемы игровой зависимости назрел»

В букмекерской компании PARI поддерживали законопроект о введении налога для букмекеров на профилактику лудомании.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный налог для букмекеров в размере 0,1% от выручки на борьбу с лудоманией. По подсчетам депутатов, БК будут отчислять на это около 2 миллиардов рублей в год.

«Мы поддерживаем данную инициативу и считаем ее шагом к более сбалансированной и зрелой системе. Важно, чтобы в будущем проекты реализовались с участием экспертов и фокусом на реальную помощь тем, кто в ней нуждается.

Проблема игровой зависимости обсуждается в индустрии давно, и системный подход к ее решению назрел. В результате принятия законопроекта как новые, так и действующие игроки будут надежнее защищены, а в нашей стране наконец появятся полноценные просветительские и профилактические инициативы, которых давно не хватало», – заявил директор PARI Алексей Бабичев.

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