«Доля ставок на киберспорт составляет 10-12% от всего объема ставок». Экс-директор по маркетингу БЕТСИТИ Акмалов

Экс-директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов рассказал о тенденциях роста букмекерского рынка в России.

«Рынок переживает перемены с 2016-2017 годов, но в последнее время их темп ускоряется. Это затрагивает и регуляторную, и продуктовую, и маркетинговую части.

С регуляторной стороны за 4 года мы перешли к единому ЦУПИС, начали синхронизироваться с ЕРАИ по каждой ставке, начали работать с целевыми отчислениями в новом формате, кратно увеличили объем выплат на спорт и так далее.

В предпочтениях игроков и продуктовой части мы стали свидетелями формирования новой когорты игроков, интересующихся ставками на киберспорт, я бы оценил его долю в объеме ставок по рынку в 10-12%. Как следствие, многие букмекеры адаптируют под него свой продукт.

В маркетинге наиболее явно заметно увеличение присутствия оффлайн размещений букмекеров со спонсорскими активами. Если в 2022 году на финал БЕТСИТИ Кубка России это была оклейка фуникулера на Воробьевых горах и экран на Таганке, то взгляните на объем наружной рекламы сейчас.

Другим большим движением стал упор на геймификационные механики – это и различные «пассы», и геймификация, работающие на рост частоты игры и оборота, и казуальные игры, позволяющие увеличить время взаимодействия с брендом», – заявил Акмалов.

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