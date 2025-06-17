  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Доля ставок на киберспорт составляет 10-12% от всего объема ставок». Экс-директор по маркетингу БЕТСИТИ Акмалов
0

«Доля ставок на киберспорт составляет 10-12% от всего объема ставок». Экс-директор по маркетингу БЕТСИТИ Акмалов

Экс-директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов рассказал о тенденциях роста букмекерского рынка в России.

«Рынок переживает перемены с 2016-2017 годов, но в последнее время их темп ускоряется. Это затрагивает и регуляторную, и продуктовую, и маркетинговую части.

С регуляторной стороны за 4 года мы перешли к единому ЦУПИС, начали синхронизироваться с ЕРАИ по каждой ставке, начали работать с целевыми отчислениями в новом формате, кратно увеличили объем выплат на спорт и так далее.

В предпочтениях игроков и продуктовой части мы стали свидетелями формирования новой когорты игроков, интересующихся ставками на киберспорт, я бы оценил его долю в объеме ставок по рынку в 10-12%. Как следствие, многие букмекеры адаптируют под него свой продукт.

В маркетинге наиболее явно заметно увеличение присутствия оффлайн размещений букмекеров со спонсорскими активами. Если в 2022 году на финал БЕТСИТИ Кубка России это была оклейка фуникулера на Воробьевых горах и экран на Таганке, то взгляните на объем наружной рекламы сейчас.

Другим большим движением стал упор на геймификационные механики – это и различные «пассы», и геймификация, работающие на рост частоты игры и оборота, и казуальные игры, позволяющие увеличить время взаимодействия с брендом», – заявил Акмалов.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
Ставки на спорт
БЕТСИТИ
Беттинг-индустрия
Ставки на сегодня
Беттинг-эксперты
Ставки на киберспорт
Букмекеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
10% – шансы «Индианы» на камбэк с 2-3 в финале плей-офф НБА по версии букмекеров
348 минут назад
«Пари НН» выступит в РПЛ-2025/26. Только две команды оцениваются букмекерами ниже
1вчера, 16:06
Директор Olimpbet Гусев: «На решение о начале игры все больше влияет не только само предложение, но и сила бренда»
вчера, 14:44
VIP-клиенты приносят «Фонбету» более 50% доходов
вчера, 13:58
Американец Спаун сенсационно стал чемпионом US Open по гольфу. Он котировался 43-м фаворитом на титул с коэффициентом 150.00
вчера, 13:27
PARI потратит около 2 млрд рублей на работу с VIP-клиентами в 2025 году
вчера, 12:55
Алькарас – фаворит «Уимблдона» у букмекеров. Синнер – 2-й, Джокович – 3-й, Медведев – 6-й
вчера, 12:38
«Рынок продолжит расти, но не так активно, как в 2024-м. Букмекеры станут тратить на маркетинг и медиа еще больше». БК Leon о трендах беттинг-индустрии
вчера, 12:23
Психиатр Синева: «Один из первых признаков лудомании – постоянное стремление к игре, даже когда нет финансовых возможностей»
вчера, 11:44
Сумма нового контракта Olimpbet с МХЛ – более 130 млн рублей за сезон (Владимир Прокофьев)
вчера, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Ожидаю победу «Челси» без больших удивлений». Прогноз Кирилла Бельского на матч «Челси» – «Лос-Анджелес»
вчера, 18:00
«Учитывая характер турнира и первого матча для команд, жду много голов». Прогноз Антона Фадина на «Челси» – «Лос-Анджелес»
вчера, 17:00
Рафиков одержал победу над Пираевым на турнире БЕТСИТИ Fight Nights Boxing в Казахстане
вчера, 13:18Промо
В Завидово состоялся первый этап 3-его сезона Кубка Лиги Ставок по гольфу
вчера, 11:22Промо
Сборная США – подавляющий фаворит против Тринидада и Тобаго в Кубке КОНКАКАФ. Американцы проиграли 4 последних матча
15 июня, 19:34
«Палмейрас» – букмекерский фаворит против «Порту» в матче клубного ЧМ
15 июня, 18:35
«ПСЖ» забивает 2+ гола в 5 матчах подряд. 1.94 – продление серии в игре против «Атлетико» на КЧМ
15 июня, 17:33
«Симеоне наверняка приготовит что-то интересное для Энрике – времени у него было навалом». Прогноз Максима Полтавца на «ПСЖ» – «Атлетико»
15 июня, 17:00
«Бавария» громит «Окленд Сити» – 6:0. Букмекеры считают, что мюнхенцы забьют еще 3 гола во 2-м тайме
15 июня, 16:52
«Бедолаги из Окленда вряд ли когда-нибудь бегали под такими нагрузками, которые им задаст «Бавария». Прогноз Артема Буторина на матч «Бавария» – «Окленд Сити»
15 июня, 14:00