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  • Центробанк: «Игроки нелегальных онлайн-казино подвергают себя риску. При выводе средств на карту они могут неумышленно стать участниками расчетов по приобретению наркотиков»
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Центробанк: «Игроки нелегальных онлайн-казино подвергают себя риску. При выводе средств на карту они могут неумышленно стать участниками расчетов по приобретению наркотиков»

Центробанк сообщил россиянам о рисках проведения расчетов с онлайн-казино.

«Банк России обращает внимание на популярную схему расчетов с гражданами, которую использует в Интернете теневой бизнес — криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. 

Схема предполагает, что ее организаторы для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан — потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности. И человек может по незнанию оказаться фактическим участником расчетов с преступниками.

Риску подвергают себя игроки нелегальных онлайн-казино. Так, при выводе средств на карту гражданин уверен, что ему поступают деньги от казино. На самом деле номер карты передается покупателям наркотических веществ и перевод средств игроку напрямую делают уже они. В этом случае игрок неумышленно может стать фактическим участником расчетов по приобретению наркотиков.

Банк России предупреждает, что любое взаимодействие с нелегальными структурами, в том числе в интернете, сопряжено для граждан с высокими рисками. Оно чревато репутационными потерями, приводит к блокировкам счетов и другим проблемам с банковским обслуживанием, но самое тяжелое – что клиент нелегальных сервисов может оказаться вовлеченным непосредственно в преступную деятельность.

Мы рекомендуем гражданам не пользоваться услугами нелегальных интернет-площадок», – говорится в сообщении Банка России.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт Банка России
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