Николай Оганезов: «В России очень влиятельное лобби нелегального игорного бизнеса. Оно успешно перенаправляет акценты против легального сектора»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов оценил перспективы роста легального букмекерского рынка в России.

Напомним, по итогам 2024 года оборот российского беттинг-рынка, включая нелегальный сектор, вырос на 45,2% и составил 5,91 триллиона рублей.

«Негативно могут повлиять популистские законодательные инициативы, суть которых направлена на борьбу именно с сегментом легального букмекерского бизнеса, полностью игнорируя проблему активного развития нелегального игорного бизнеса.

Можно говорить, что в стране имеется очень влиятельное лобби нелегального игорного бизнеса, которое очень успешно перенаправляет акценты именно против легального сектора, поставив перед собою цель организации массового перетока аудитории легального сектора в нелегальный», – заявил Оганезов.

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