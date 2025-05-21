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«МЮ» и «Тоттенхэм» хотят спасти сезон, а вас ждет фрибет до 15 тысяч

Сегодня в Бильбао состоится финал Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» провалили сезон. Один клуб занимает 16-е место в Премьер-лиге, другой – 17-е.

Именно финальный матч Лиги Европы – шанс исправиться в глазах болельщиков.

«Ман Юнайтед» считается фаворитом в споре за трофей. FONBET предлагает коэффициент 2,40 на победу в основное время, 1,72 – на итоговый успех в любом возможном формате.

Уровень соперников сопоставим, а потому «Тоттенхэм» не выглядит явным андердогом. Поставить на победу «шпор» в основное время можно с коэффициентом 3,20, на итоговый успех – с 2,15.

У двух клубов на кону стоит возможность спасти сезон, а у вас все гораздо проще: есть фрибет до 15 000 рублей для новых клиентов без депозита!

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