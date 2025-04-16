«Реал» – фаворит матча с «Арсеналом» в Мадриде, но удастся ли прорваться в 1/2 ЛЧ? Решайте с фрибетом до 15 000 рублей

«Реал» принимает «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы потерпели крушение в Лондоне, пропустив три безответных гола, и не без труда одолели «Алавес» с минимальным счетом и удалением Мбаппе в 31-м туре Ла Лиги.

Несмотря на то, что «Мадрид» считают королями Лиги чемпионом и камбэков по совместимости, букмекеры не очень-то верят в ремонтаду : коэффициент на проход команды Карло Анчелотти в следующий раунд огромен – 8,00 против 1,08 за «канониров». Победа же хозяев в ответном матче представляется вполне вероятной , на успех «бланкос» в основное время можно поставить за 1,90 против 4,00 при таком же кэфе на ничью. Линия «обе забьют» оценена коэффициентом 1,63 , а также есть любопытный вариант «забьет первой в основное время и не пройдет» – тут на «Реал» можно поставить за 1,95 .

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