«Реал» – фаворит матча с «Арсеналом» в Мадриде, но удастся ли прорваться в 1/2 ЛЧ? Решайте с фрибетом до 15 000 рублей
«Реал» принимает «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Мадридцы потерпели крушение в Лондоне, пропустив три безответных гола, и не без труда одолели «Алавес» с минимальным счетом и удалением Мбаппе в 31-м туре Ла Лиги.
Несмотря на то, что «Мадрид» считают королями Лиги чемпионом и камбэков по совместимости, букмекеры не очень-то верят в ремонтаду: коэффициент на проход команды Карло Анчелотти в следующий раунд огромен – 8,00 против 1,08 за «канониров». Победа же хозяев в ответном матче представляется вполне вероятной, на успех «бланкос» в основное время можно поставить за 1,90 против 4,00 при таком же кэфе на ничью. Линия «обе забьют» оценена коэффициентом 1,63, а также есть любопытный вариант «забьет первой в основное время и не пройдет» – тут на «Реал» можно поставить за 1,95.
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