«Зенит» – огромный фаворит главного матча сезона с «Краснодаром». Ловите фрибет 3 000 ₽ новым игрокам от Winline

«Зенит» принимает «Краснодар» в главном матче 24-го тура – и, возможно, всего сезона РПЛ.

Питерцы проиграли команде Мурада Мусаева в первом круге на выезде, сейчас сине-бело-голубые идут на втором месте в РПЛ. Южане в случае победы увеличат отрыв от соперника в гонке за титулом до 8 очков – а до конца чемпионата останется всего 6 туров.

Впрочем, эксперты и букмекеры считают такой исход крайне маловероятным : коэффициент на успех «Зенита» равен 1,70 против 5,40 при 3,80 за ничью. «Тотал больше 2,5» можно взять за 2,06 , на линию «обе забьют» также предлагают интересный кэф 2,04 . Если считаете, что «Зенит» сумеет отличиться в обоих таймах – на это можно зарядить за 2,80 .

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