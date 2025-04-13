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«Зенит» – огромный фаворит главного матча сезона с «Краснодаром». Ловите фрибет 3 000 ₽ новым игрокам от Winline

«Зенит» принимает «Краснодар» в главном матче 24-го тура – и, возможно, всего сезона РПЛ.

Питерцы проиграли команде Мурада Мусаева в первом круге на выезде, сейчас сине-бело-голубые идут на втором месте в РПЛ. Южане в случае победы увеличат отрыв от соперника в гонке за титулом до 8 очков – а до конца чемпионата останется всего 6 туров.

Впрочем, эксперты и букмекеры считают такой исход крайне маловероятным: коэффициент на успех «Зенита» равен 1,70 против 5,40 при 3,80 за ничью. «Тотал больше 2,5» можно взять за 2,06, на линию «обе забьют» также предлагают интересный кэф 2,04. Если считаете, что «Зенит» сумеет отличиться в обоих таймах – на это можно зарядить за 2,80.

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