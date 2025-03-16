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«Атлетико» не проигрывал «Барсе» в этом сезоне, но выглядит андердогом

Ценители испанского футбола с интересом ждут вечера.

Матч «Атлетико» – «Барселона» должен стать украшением воскресенья.

Хозяева стадиона «Метрополитано» в текущем сезоне вклинились в борьбу «блауграны» и «Реал Мадрид» за чемпионский титул. В преддверии 28-го тура «Барса» опережала «Атлетико» на одно очко только лишь, пусть и имея матч в запасе.

FONBET предлагает поставить на победу каталонской команды с коэффициентом 2,18.

«Атлетико» в этом сезоне еще не проигрывал «Барселоне». Визиты в столицу Каталонии оборачивались волевой победой со счетом 2:1 и красочной ничьей – 4:4.

Мадридцы все равно выглядят андердогом. Поставить на их победу можно с коэффициентом 3,10.

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