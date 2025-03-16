У «Спартака» больше шансов в матче с «Зенитом». Зимнее поражение не скажется?

«Спартак» схлестнется с «Зенитом» в это воскресенье.

Соперники померяются силами в центральном матче 21-го тура чемпионата России.

«Спартак» многим нравится в этом сезоне и даже считается фаворитом в противостоянии с главной силой всех последних лет! Winline предлагает поставить на победу хозяев с коэффициентом 2,55 .

Но можно вспомнить про Winline Зимний кубок РПЛ! Месяц назад «Зенит» переиграл «Спартак» – 3:0! Поставить на победу гостей в это воскресенье можно с коэффициентом 3,00.

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