ЦСКА – фаворит первого матча, но проход «Динамо» более вероятен

ЦСКА и «Динамо» сойдутся в 1/2 финала пути РПЛ в FONBET Кубке России.

Если рассуждать о первом матче, то хозяева котируются как фавориты . FONBET дает коэффициент 2,23 на победу ЦСКА. Поставить на «Динамо» сегодня можно с 3,85 .

Но противостояние будет включать два матча. Шансов на проход у «Динамо», как считается, больше. ЦСКА – менее вероятный участник следующей стадии. FONBET предлагает коэффициент 1,75 в случае с «Динамо». 2,08 – на ЦСКА.

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