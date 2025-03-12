ЦСКА – фаворит первого матча, но проход «Динамо» более вероятен
ЦСКА и «Динамо» сойдутся в 1/2 финала пути РПЛ в FONBET Кубке России.
Если рассуждать о первом матче, то хозяева котируются как фавориты. FONBET дает коэффициент 2,23 на победу ЦСКА. Поставить на «Динамо» сегодня можно с 3,85.
Но противостояние будет включать два матча. Шансов на проход у «Динамо», как считается, больше. ЦСКА – менее вероятный участник следующей стадии. FONBET предлагает коэффициент 1,75 в случае с «Динамо». 2,08 – на ЦСКА.
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